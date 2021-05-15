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Впервые за 122 года Лестер выиграл Кубок Англии

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 мая, 21:31
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В финальном матче Кубка Англии Лестер победил Челси и впервые в истории выиграл этот трофей, а больше всего кубков у Арсенала – 14

В этом году Лестеру исполнилось 122 года. За столь длинную футбольную историю клуб лишь один раз выиграл Кубок Англии. Сегодня. В финале Лестер обыграл Челси – 1:0.

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Победный гол был забит на 63-й минуте, отличился Юри Тилеманс.

Команда Томаса Тухеля едва не перевела игру в овертайм. На 89-й минуте гол забил Бен Чилуэлл. Но рефери просмотрел видеоповтор и отменил взятие ворот из-за офсайда.

Таким образом, Лестер оформил полный комплект – к победам в Кубке Англии и Кубке лиги добавил Кубок Англии

До этого Лестер играл четырежды в финале и все время проигрывал. У Челси 15 финалов – 8 побед и 7 поражений. А больше всех побеждал в Кубке Англии Арсенал – 14 раз.

Напомним, что Челси имеет шанс взять самый главный трофей европейского футболе. 29 мая в Порту состоится финал Лиги чемпионов, где сыграют Челси и Манчестер Сити.

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