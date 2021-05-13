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Финал Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту – официально

Олег Люлька Олег Люлька
13 мая, 14:07
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УЕФА принял такое решение из-за невозможности приезда в Турцию болельщиков из Англии. В Португалии же за МанСити и Челси будут болеть по 6 тысяч фанов
Порту, стадион "Драгау"
Порту, стадион "Драгау" / Фото: Getty Images

Финал Лиги чемпионов перенесен в Порту на стадион Драгау. 29 мая там встретятся Манчестер Сити украинца Александра Зинченко и Челси

Каждую команду на трибунах будут поддерживать по 6 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт УЕФА.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante
Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Изначально финал ЛЧ должен был пройти в Стамбуле, но УЕФА все переиграл.

Причиной переноса матча стал тот факт, что на прошлой неделе правительство Великобритании включило Турцию в красный список для путешествий и не рекомендовало болельщикам ехать в Стамбул. Граждане Великобритании, возвращающиеся из стран, включенных в красный список, должны находиться на карантине в течение 10 дней.

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В тренде

Интересно, что сами финалисты Лиги чемпионов-2021, Манчестер Сити и Челси, были готовы провести матч в Лондоне, но против этого выступил премьер-министр Борис Джонсон.

Смотрите, как МанСити и Челси выходили в финал ЛЧ

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