Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Роман Абрамович заявился в женскую раздевалку после финала Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 мая, 17:28
Копировать ссылку
Владелец Челси поддержал женскую команду после поражения в финале Лиги чемпионов от Барселоны. Абрамович лично зашел в раздевалку команды, а футболистки пообещали ему, что продолжат бороться за титул в будущем
Роман Абрамович
Роман Абрамович / Фото: AFP

Российский олигарх и владелец лондонского Челси Роман Абрамович лично поддержал женскую команду в Швеции на финале женской Лиги чемпионов между Челси и Барселоной. Тем не менее, приезд россиянина не принес команде победу – Челси с разгромным счетом уступил трофей испанкам.

После встречи президент Челси заявился в раздевалку команды, чтобы поддержать команду после поражения. Надеемся, футболистки на тот момент еще не успели снять игровую форму.

"После игры к нам зашел владелец. Все девушки высказали свою готовность вернуться и усердно работать на тренировочном поле, чтобы снова сыграть в финале Лиги чемпионов", – сказала после встречи наставница команды Эмма Хейс.

Абрамович владеет Челси с 2003 года, но редко получает возможность наблюдать за игрой команды после того, как он решил не продлевать свою британскую визу, срок действия которой истек в 2018 году. Ранее мы писали, что Абрамович отказался от Суперлиги по указке Путина.

Последний раз он видел игру мужской команды на выезде с российским Краснодаром на групповом этапе Лиги чемпионов еще в октябре. Также он посетил финал Лиги Европы между Челси и Арсеналом в Баку в мае 2019 года, пишет Daily Mail.

Смотрите, как Челси пробился в финал Лиги чемпионов:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять