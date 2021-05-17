Роман Абрамович заявился в женскую раздевалку после финала Лиги чемпионов

Владелец Челси поддержал женскую команду после поражения в финале Лиги чемпионов от Барселоны. Абрамович лично зашел в раздевалку команды, а футболистки пообещали ему, что продолжат бороться за титул в будущем

Роман Абрамович / Фото: AFP

Российский олигарх и владелец лондонского Челси Роман Абрамович лично поддержал женскую команду в Швеции на финале женской Лиги чемпионов между Челси и Барселоной. Тем не менее, приезд россиянина не принес команде победу – Челси с разгромным счетом уступил трофей испанкам.

После встречи президент Челси заявился в раздевалку команды, чтобы поддержать команду после поражения. Надеемся, футболистки на тот момент еще не успели снять игровую форму.

"После игры к нам зашел владелец. Все девушки высказали свою готовность вернуться и усердно работать на тренировочном поле, чтобы снова сыграть в финале Лиги чемпионов", – сказала после встречи наставница команды Эмма Хейс.

Абрамович владеет Челси с 2003 года, но редко получает возможность наблюдать за игрой команды после того, как он решил не продлевать свою британскую визу, срок действия которой истек в 2018 году. Ранее мы писали, что Абрамович отказался от Суперлиги по указке Путина.

Последний раз он видел игру мужской команды на выезде с российским Краснодаром на групповом этапе Лиги чемпионов еще в октябре. Также он посетил финал Лиги Европы между Челси и Арсеналом в Баку в мае 2019 года, пишет Daily Mail.

Смотрите, как Челси пробился в финал Лиги чемпионов: