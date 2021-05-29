Зінченко в старті! Склади на фінал ЛЧ Манчестер Сіті – Челсі

Сьогодні Олександр Зінченко може стати третім українцем-переможцем Ліги чемпіонів. Раніше виграти її вдавалося Андрію Шевченку та Анатолію Тимощуку

Зінченко / Фото: Reuters

Українець Олександр Зінченко потрапив до стартового складу Манчестер Сіті на фінальний матч Ліги чемпіонів проти Челсі, який почнеться сьогодні о 22:00 за київським часом на стадіоні "Драгау" в Порту. Онлайн Манчестер Сіті – Челсі доступний на нашому сайті.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Челсі

Манчестер сіті: Едерсон, Вокер, Рубен Діаш, Стоунз, Стерлінг, Гюндоган, Зінченко, де Брюйне, Бернарду Сілва, Марез, Фоден

Челсі: Менді, Рюдігер, Аспілікуета, Жоржиньо, Тьяго Сілва, Канте, Чілвелл, Джеймс, Хаверц, Маунт, Вернер

Зінченко vs Канте, Манчестер Сіті vs Челсі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зінченко може стати третім українцем-переможцем Ліги чемпіонів. Раніше виграти її вдавалося Андрію Шевченку та Анатолію Тимощуку.