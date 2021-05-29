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СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Зінченко в старті! Склади на фінал ЛЧ Манчестер Сіті – Челсі

Олег Люлька Олег Люлька
29 травня, 21:00
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Сьогодні Олександр Зінченко може стати третім українцем-переможцем Ліги чемпіонів. Раніше виграти її вдавалося Андрію Шевченку та Анатолію Тимощуку
Зінченко
Зінченко / Фото: Reuters

Українець Олександр Зінченко потрапив до стартового складу Манчестер Сіті на фінальний матч Ліги чемпіонів проти Челсі, який почнеться сьогодні о 22:00 за київським часом на стадіоні "Драгау" в Порту. Онлайн Манчестер Сіті – Челсі доступний на нашому сайті.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Челсі

Манчестер сіті: Едерсон, Вокер, Рубен Діаш, Стоунз, Стерлінг, Гюндоган, Зінченко, де Брюйне, Бернарду Сілва, Марез, Фоден

Челсі: Менді, Рюдігер, Аспілікуета, Жоржиньо, Тьяго Сілва, Канте, Чілвелл, Джеймс, Хаверц, Маунт, Вернер

Зінченко vs Канте, Манчестер Сіті vs Челсі
Зінченко vs Канте, Манчестер Сіті vs Челсі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зінченко може стати третім українцем-переможцем Ліги чемпіонів. Раніше виграти її вдавалося Андрію Шевченку та Анатолію Тимощуку.

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