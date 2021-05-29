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Зинченко в старте! Составы на финал ЛЧ Манчестер Сити – Челси

Олег Люлька Олег Люлька
29 мая, 21:00
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Сегодня Александр Зинченко может стать третьим украинцем-победителем Лиги чемпионов. Ранее выиграть ее удавалось Андрею Шевченко и Анатолию Тимощуку
Зинченко
Зинченко / Фото: Reuters

Украинец Александр Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити на финальный матч Лиги чемпионов против Челси, который начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Драгау" в Порту. Онлайн Манчестер Сити – Челси доступен на нашем сайте.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден

Челси: Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Тьяго Силва, Канте, Чилуэлл, Джеймс, Хаверц, Маунт, Вернер

Зинченко vs Канте, Манчестер Сити vs Челси
Зинченко vs Канте, Манчестер Сити vs Челси / Фото: Getty Images

Напомним, Зинченко может стать третьим украинцем-победителем Лиги чемпионов. Ранее выиграть ее удавалось Андрею Шевченко и Анатолию Тимощуку.

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