Зинченко в старте! Составы на финал ЛЧ Манчестер Сити – Челси

Сегодня Александр Зинченко может стать третьим украинцем-победителем Лиги чемпионов. Ранее выиграть ее удавалось Андрею Шевченко и Анатолию Тимощуку

Зинченко / Фото: Reuters

Украинец Александр Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити на финальный матч Лиги чемпионов против Челси, который начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Драгау" в Порту. Онлайн Манчестер Сити – Челси доступен на нашем сайте.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден

Челси: Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Тьяго Силва, Канте, Чилуэлл, Джеймс, Хаверц, Маунт, Вернер

Зинченко vs Канте, Манчестер Сити vs Челси / Фото: Getty Images

Напомним, Зинченко может стать третьим украинцем-победителем Лиги чемпионов. Ранее выиграть ее удавалось Андрею Шевченко и Анатолию Тимощуку.