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Ярмоленко не підтримав Шевченка перед головною грою сезону

Олег Люлька Олег Люлька
29 травня, 17:40
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Якщо головний тренер збірної України Андрій Шевченко в фіналі Ліги чемпіонів вболіватиме за Челсі, то Андрій Ярмоленко – за Олександра Зінченка з МанСіті
Зінченко і Ярмоленко
Зінченко і Ярмоленко / Фото: Getty Images

Вінгер збірної України і лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко розповів, кого підтримуватиме в суботньому фіналі Ліги чемпіонів, який почнеться о 22:00 за київським часом в Порту. Онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Челсі доступна на нашому сайті.

Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

"Буду вболівати за хороший футбол. Нехай переможе найсильніший. У мене фаворитів немає. Але, звісно, переживатиму за Зінченка, за його гру. Хочеться, щоб він підняв цей кубок над головою для нас, для українців. Ми будемо пишатися"

"Хотілося б побачити його на полі. Буду вболівати тільки за Зінченка", – наводить слова Андрія Ярмоленка Do Best!

Зінченко
Зінченко / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко вболіватиме проти команди Зінченка в фіналі Ліги чемпіонів. "Челсі – це близький клуб для мене. Всі три клуби, в яких я грав – в моєму серці. Тому все-таки вболіватиму за Челсі", – сказав Шевченко.

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко
Андрій Шевченко та Олександр Зінченко / Фото: УАФ

Відзначимо, що заради перегляду фіналу ЛЧ МанСіті – Челсі в Порту Шева на час покинув табір збірної.

Дивіться, як МанСіті подолав у півфіналі ЛЧ ПСЖ

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