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Ярмоленко не поддержал Шевченко перед главной игрой сезона

Олег Люлька Олег Люлька
29 мая, 17:40
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Если главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в финале Лиги чемпионов будет болеть за Челси, то Андрей Ярмоленко – за Александра Зинченко из МанСити
Зинченко и Ярмоленко
Зинченко и Ярмоленко / Фото: Getty Images

Вингер сборной Украины и лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал, кого собирается поддерживать в субботнем финале Лиги чемпионов, который начнется в 22:00 по киевскому времени в Порту. Онлайн-трансляция Манчестер Сити – Челси доступна на нашем сайте.

Манчестер Сити – Челси: где смотреть финал Лиги чемпионов

"Буду болеть за хороший футбол. Пусть победит сильнейший. У меня фаворитов нет. Но, конечно, буду переживать за Зинченко, за его игру. Хочется, чтобы он поднял этот кубок над головой для нас, для украинцев. Мы будем им гордиться"

"Хотелось бы увидеть его на поле. Буду болеть только за Зинченко", – приводит слова Андрея Ярмоленко Do Best!

Зинченко
Зинченко / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет болеть против команды Зинченко в финале Лиги чемпионов. "Челси – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за Челси", – сказал Шевченко.

Андрей Шевченко и Александр Зинченко
Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

Отметим, что ради просмотра финала ЛЧ МанСити – Челси в Порту Шева на время покинул лагерь сборной.

Смотрите, как МанСити прошел в полуфинале ЛЧ ПСЖ

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