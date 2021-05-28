Андрій Шевченко залишив збірну України. Хоче подивитися на Зінченка

Головний тренер "синьо-жовтих" відправився на фінал Ліги чемпіонів до Португалії, поки його підопічні в Харкові готуються до чемпіонату Європи

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Сьогодні збірна України після чотирьох вихідних повернулася до тренувального процесу. Однак в найближчі дні заняття в Харкові будуть проходити без Андрія Шевченка. Наставник національної команди дозволив собі відволіктися і злітати в Порту, щоб подивитися фінал Ліги чемпіонів з трибун стадіону.

Звістку повідомив сайт isport.ua з посиланням на свої джерела.

Тим часом, Андрій Шевченко згадав важливий момент у своєму житті: "Та незабутня ніч".

Єврокубковий сезон завершиться в суботу протистоянням англійських Челсі і Манчестер Сіті. Розпочнеться матч на стадіоні "Драгау" о 22:00 за київським часом. Раніше Шева говорив, що буде вболівати за лондонську команду, оскільки в 2006-2008 роках виступав за неї. Так що завтра він буде противником свого підопічного Олександра Зінченка.

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Тренерський штаб "синьо-жовтих" поки що буде проводити буденні заняття. Андрій Миколайович повернеться в табір збірної до понеділка. А наступний контрольний матч наші проведуть у четвер, 3 червня, проти Північної Ірландії в Дніпрі.

Згадаймо, як Челсі обіграв Реал у півфіналі Ліги чемпіонів: