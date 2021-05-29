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Не Ліга чемпіонів, а пародія: Тухель посміявся над Гвардіолою перед фіналом

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 травня, 14:26
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Головний тренер Челсі Томас Тухель пожартував над своїм колегою з Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів
Гвардіола не хоче дивитися на цирк від Тухеля
Гвардіола не хоче дивитися на цирк від Тухеля

У суботу, 29 травня, в Порту буде зіграно останній матч єврокубкового сезону. Фінал Ліги чемпіонів. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Челсі.

Напередодні гри журналісти агентства Reuters зняли, як тренер Челсі Томас Тухель емоційно жестикулює. Вони припустили, що Тухель так пародіює наставника МанСіті Хосепа Гвардіолу.

Відео: REUTERS

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Раніше ми розповідали, як голкіпер Манчестер Сіті Едерсон тренувався пробивати пенальті перед фіналом Ліги чемпіонів. 27-річний бразильський воротар виконав 11 ударів з точки і забив 10 раз.

Манчестер Сіті та Челсі в фіналах єврокубків:

В тренді

Манчестер Сіті вперше вийшов у фінал Ліги чемпіонів і в цілому дійшов до фіналу єврокубка вперше з сезону 1969/70 років, коли переміг у Кубку Кубків.

Челсі побореться за трофей Ліги чемпіонів втретє в історії, попередня спроба в сезоні 2011/12 років виявилася для них успішною.

Крім цього, Челсі двічі вигравав Кубок УЄФА/Лігу Європи, останній раз в позаминулому сезоні, також у лондонців дві перемоги в Кубку Кубків, а ще у них в колекції є Суперкубок УЄФА.

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