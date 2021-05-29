Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

У суботу, 29 травня, в Порту на стадіоні "Драгау" пройде фінал Ліги чемпіонів: Манчестер Сіті зустрінеться з Челсі. Матч розпочнеться о 22:00. Манчестер Сіті – Челсі трансляція онлайн буде доступна на нашому сайті, а також на ТБ і в інтернеті.
Де дивитися матч Манчестер Сіті – Челсі:
Футбол 1, live
OLL.TV (в підписці)
Футбол 2, неділя, 10:20 (повтор)
Футбол 1, неділя, 17:40 (повтор)
Футбол 2, понеділок, 01:40 (повтор)
Манчестер Сіті вперше в історії дістався до фіналу Ліги чемпіонів, там не менше, головний тренер команди Хосеп Гвардіола знає, як перемагати в турнірі, адже він брав трофей в якості гравця, а потім двічі – як тренер.
Челсі має в своїй колекції перемогу в Лізі чемпіонів, а в цілому лондонці дісталися до фіналу турніру втрете в історії. Для наставника ж команди Томаса Тухеля це другий фінал Ліги чемпіонів поспіль – в минулому році він поступився разом з Парі Сен-Жермен Баварії.
Аналітики вважають Манчестер Сіті фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли в основний час – 1.90, на нічию – 3.55, на перемогу Челсі в основний час – 4.60. Якщо ж матч триватиме більше 90 хвилин, то шанси команд трохи зрівнюються, але все одно Сіті залишається фаворитом – 1.45 проти 2.90.
Як МанСіті і Челсі виходили в фінал: