Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

11 ударів і 10 голів: воротар МанСіті готовий бити пенальті у фіналі Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 травня, 13:59
Копіювати лінк
Голкіпер Едерсон відпрацьовує удари з пенальті перед фінальним матчем Ліги чемпіонів проти Челсі, який пройде 29 травня в Порту
Едерсон готується до серії пенальті
Едерсон готується до серії пенальті / Фото: AFP

Сьогодні – фінал Ліги чемпіонів. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Челсі.

А напередодні гри голкіпер Манчестер Сіті Едерсон тренувався пробивати пенальті. 27-річний бразильський воротар виконав 11 ударів з точки і забив 10 раз.

Раніше фінал Ліги Європи між Вільярреалом і Манчестер Сіті завершився серією післяматчевих пенальті. Польові гравці забили всі 20 ударів, і останніми до м'яча підійшли воротарі: Давид де Хеа з МЮ не зміг забити колезі Херонімо Рульї, що призвело до перемоги іспанської команди.

Читайте також: Олександр Зінченко став в один ряд з Шевченком і Тимощуком

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти