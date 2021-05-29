11 ударів і 10 голів: воротар МанСіті готовий бити пенальті у фіналі Ліги чемпіонів

Голкіпер Едерсон відпрацьовує удари з пенальті перед фінальним матчем Ліги чемпіонів проти Челсі, який пройде 29 травня в Порту

Едерсон готується до серії пенальті / Фото: AFP

Сьогодні – фінал Ліги чемпіонів. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Челсі.

А напередодні гри голкіпер Манчестер Сіті Едерсон тренувався пробивати пенальті. 27-річний бразильський воротар виконав 11 ударів з точки і забив 10 раз.

UM ABSURDO! Nossa câmera exclusiva captou o treino de pênaltis que Ederson bateu 11 vezes e só errou UMA! Acha que o goleiro deve estar entre os batedores do City? A final da #CasaDaChampions é amanhã, 13h30, no @EstadioBR , No Facebook e na @TNTbr !



: @ArthurQuezada pic.twitter.com/Gw1Zp8fc2T - TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 28, +2021

Раніше фінал Ліги Європи між Вільярреалом і Манчестер Сіті завершився серією післяматчевих пенальті. Польові гравці забили всі 20 ударів, і останніми до м'яча підійшли воротарі: Давид де Хеа з МЮ не зміг забити колезі Херонімо Рульї, що призвело до перемоги іспанської команди.

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