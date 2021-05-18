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Не гроші і не сім'я: Шевченко назвав справжню причину переїзду до Абрамовича

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 травня, 19:45
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Український нападник у своїй автобіографії зізнався, що зважився на перехід в Челсі, тому що хотів щось змінити в житті. У Мілані намагалися відрадити українця
Френк Лемпард з Андрієм Шевченком
Френк Лемпард з Андрієм Шевченком / Фото: Getty Images

Андрій Шевченко перейшов у Челсі не через гроші або за рішенням його дружини, як про це пліткують ЗМІ. Про справжні причини покинути Мілан український форвард розповів у своїй автобіографічній книзі "Тиха сила. Моє життя. Мій футбол".

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Шевченко познайомився з Романом Абрамовичем в одному з ресторанів Мілана, а через рік він сам зробив пропозицію: "Я хочу, щоб ти грав за Челсі. Веду переговори з Міланом. Ми запросили Жозе Моурінью. Що думаєш?"

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Андрій відповів, що вирішувати буде клуб, але Мілан швидко відкинув пропозицію в 50 мільйонів. Берлусконі прийняв рішення миттєво: "Навіть не обговорюй нічого".

А ось у 2006 році Шева вже сам задумався про зміну клубу. "Я зловив себе на думці – якщо хочу спробувати щось нове, саме час", – згадує він.

У Мілані намагалися відрадити українця і запропонували такий же контракт, як йому давали в Лондоні, але рішення вже було прийнято.

"Я перейшов у Челсі не через гроші. Я віддав Мілану всього себе. Це було моє рішення, не сім'ї. Необхідний крок в кар'єрі, прийшов час щось змінювати", – пише Шевченко, якого цитує tribuna.com.

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