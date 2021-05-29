Как же он постарел! Абрамович шокировал сединой на финале Лиги чемпионов

"Что с ним случилось? Когда он успел так постареть?" – недоумевают пользователи соцсетей, увидев фотографию российского хозяина Челси на матче с Манчестер Сити

Хозяин Челси Роман Абрамович / Фото: Twitter

Хозяин Челси российский олигарх Роман Абрамович удивил своей внешностью на финале Лиги чемпионов против Манчестер Сити в Порту. Трансляция Манчестер Сити – Челси онлайн доступна на нашем сайте.

Манчестер Сити – Челси: где смотреть финал ЛЧ

Фото 54-летнего Абрамовича в Португалии опубликовал Twitter-аккаунт Mwas Mchelsea.

Владелец "синих" поразил пользователей соцсетей седой бородой и такими же волосами.

"Что с ним случилось? Когда он успел так постареть?" – недоумевает один из болельщиков

Впрочем, еще две недели назад, когда Абрамович зашел в раздевалку женской команды Челси после поражения в финале девичьей Лиги чемпионов от Барселоны, можно было заметить, что годы берут свое.

Смотрите, как выглядел Абрамович в VIP-ложе стадиона Челси в 2020-м:

Роман Абрамович / Фото: AFP

Ранее Шевченко назвал настоящую причину переезда к Абрамовичу в 2006 году. "Я перешел в Челси не из-за денег. Я отдал Милану всего себя. Это было мое решение, не семьи. Я сделал необходимый шаг в карьере, потому что пришло время что-то менять", – рассказал в своей автобиографии Шева предысторию трансфера, ставшего самым неудачным в его карьере.