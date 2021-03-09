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"Інтер" обіграв "Аталанту" Маліновського і Коваленка: огляд матчу

9 березня, 07:29

Олег Люлька Олег Люлька

Перемогу "нерадзуррі" приніс футболіст на ім'я Мілан

Лідер Серії А "Інтер" став ще ближче до чемпіонства Італії, обігравши в останньому матчі 26-го туру "Аталанту" 1:0.

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За "Аталанту" перший тайм відіграв Руслан Маліновський, після чого був замінений. А його одноклубник Віктор Коваленко, потрапивши до заявки на гру, весь матч просидів на лаві запасних.

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Цікаво, що перемогу "Інтеру" приніс футболіст на ім'я Мілан – словацький захисник Мілан Шкриняр. Завдяки його голу у ворота "Аталанти" на 54-й хвилині "нерадзуррі" за 12 турів до фінішу на 6 очок випереджають своїх найближчих переслідувачів – земляків із "Мілана".

Огляд матчу "Інтер" – "Аталанта" 1:0

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"Інтер" – "Аталанта" – 1:0
Гол: Шкриняр, 54
"Інтер": Ханданович – Шкриняр, Де Врей, Бастоні – Хакимі (Д'Амброзіо, 85), Барелла, Брозович (Гальярдіні, 77), Відаль (Еріксен, 52), Перішич (Дарміан, 85) – Лукаку, Мартінес (Санчес, 77)
"Аталанта": Спортьєлло – Толой, Ромеро, Джимсіті (Паломіно, 81) – Мехле, де Роон, Фройлер (Пашалич, 82), Госенс – Пессіна (Міранчук, 72), Маліновський (Ілічич, 46) – Сапата (Мюріель, 70)
Попередження: Ромеро

Мілан Шкриняр

Мілан Шкриняр / Фото: REUTERS

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відео голів чемпіонат Італії Інтер Італія Аталанта Руслан Малиновський Віктор Коваленко

Джерело: Сегодня|Спорт

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