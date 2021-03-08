Ставка дня від футбольного коментатора Кирила Круторогова

Сьогодні в Італії буде зіграний цікавий поєдинок: лідер Серії А "Інтер" приймає "Аталанту" з двома українськими футболістами в складі (Малыновський, Коваленко).

Реклама

"Інтер" – "Аталанта"

Серія А, 8 березня, понеділок, о 21:45, ТВ: канал "Футбол 2"

Центральний матч туру, в якому обидві команди поборються за максимальний результат. "Інтер" залишається одноосібним лідером чемпіонату Італії, хоч і "Мілан", вигравши свій матч, скоротив відставання до трьох очок. Тоді як "Аталанта", з огляду на перемогу "Роми", знову відкотилася на п'яте місце, опинившись поза зоною Ліги чемпіонів, відстаючи від "вовків" на один бал.

У команди Конте серія з дев'яти матчів без поразок, а в шести останніх були перемоги. Вдома вони перемогли в дев'яти матчах Серії А поспіль, здолавши "Наполі", "Ювентус" і "Лаціо". Кадрових втрат у господарів немає.

Реклама

"Аталанта" не програвала п'ять турів поспіль, вигравши останні чотири. В гостях у них дев'ятиматчева безпрограшна серія, зокрема, три перемоги в останніх виїздах без пропущених голів. В тому числі, результативна над "Міланом" (3:0).

Не допоможуть команді Гасперіні Хатебур, Шутало і Ламмерс. А Віктор Коваленко напередодні повернувся в загальну групу. Дебютувати в складі бергамаско він ще не встиг.

Остання зустріч цих команд завершилася внічию 1:1. Більш того, "Аталанта" не перемагала "Інтер" в чемпіонаті з листопада 2018, коли "нерадзурі" ще керував Спалетті.

ПРОГНОЗ. Думаю, що бергамаскам під силу взяти очки на "Джузеппе Меацца", так що чекаю, що вони не програють. Можна зачепитися за "Аталанта" не програє і "тотал" більше 2,5 голів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама