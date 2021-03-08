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Ставка дня от футбольного комментатора Кирилла Круторогова

8 марта, 11:52

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Прогноз на матч тура в Италии: "Интер" – "Аталанта"

Сегодня в Италии будет сыгран любопытный поединок: лидер Серии А "Интер" принимает "Аталанту" с двумя украинскими футболистами в составе (Малиновский, Коваленко).

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"Интер" – "Аталанта"
Серия А, 8 марта, понедельник, в 21:45, ТВ: канал "Футбол 2"

Центральный матч тура, в котором обе команды поборются за максимальный результат. "Интер" остается единоличным лидером чемпионата Италии, хоть и "Милан", выиграв свой матч, сократил отставание до трех очков. Тогда как "Аталанта", учитывая победу "Ромы", снова откатилась на пятое место, оказавшись вне зоны Лиги чемпионов, отставая от "волков" на один балл.

У команды Конте серия из девяти матчей без поражений, а в шести последних были победы. Дома они победили в девяти матчах Серии А кряду, одолев "Наполи", "Ювентус" и "Лацио". Кадровых потерь у хозяев нет.

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"Аталанта" не проигрывала пять туров подряд, выиграв последние четыре. В гостях у них девятиматчевая беспроигрышная серия, в частности, три победы в последних выездах без пропущенных голов. В том числе, результативная над "Миланом" (3:0).

Не помогут команде Гасперини Хатебур, Шутало и Ламмерс. А Виктор Коваленко накануне вернулся в общую группу. Дебютировать в составе бергамасков он еще не успел.

Последняя встреча этих команд завершилась ничьей 1:1. Более того, "Аталанта" не побеждала "Интер" в чемпионате с ноября 2018-го, когда "нерадзури" еще руководил Спалетти.

ПРОГНОЗ. Думаю, что бергамаскам по силам взять очки на "Джузеппе Меацца", так что ожидаю, что они не проиграют. Можно зацепиться за "Аталанта" не проиграет и "тотал" больше 2,5 голов.

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прогноз анонс чемпионат Италии Интер Италия Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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