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Дружина найдорожчого українського легіонера похвалилася своїми формами до пологів

2 березня, 07:37

Олег Люлька Олег Люлька

Сліпуча красуня Роксана Маліновська розповіла, чому раніше її життя було нуднішим

Дружина найдорожчого українського футболіста-легіонера Руслана Маліновського, якого аналітики Transfermarkt оцінюють в 21 млн євро, поділилася з фоловерами спокусливим фото в бікіні на пальмі.

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Роксана Маліновська дала зрозуміти, що знімок зроблений ще до народження дочки Олівії, яка з'явилася на світ у листопаді 2019-го.

"Спогади ... Домінікана. Зараз навіть уявити складно, що ми колись відпочивали лише удвох", – написала в Instagram Роксана Маліновська

На коментар одного з підписників – "Ви теж не розуміли, як і ми з дружиною, що жити вдвох нудно" – Роксана Маліновська відреагувала:

"Ви маєте рацію, що нудно. Одне і те ж день у день, хоч і вдвох теж дуже добре, але не те. Зараз наше життя має сенс. Але ми це розуміли, просто з нашим переїзним способом життя було завжди страшно... "

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Роксана не закінчила фразу, але, мабуть, мала на увазі – страшно народити.

Відзначимо, що днями Руслан Маліновський забив шикарний гол за "Аталанту", посприявши виїзній перемозі в чемпіонаті Італії над "Сампдорією" 2:0.

Дивіться, як після матчів Маліновського зустрічає вдома дочка Олівія

Маліновський, його дружина і дочка. Фото instagram.com/roksana_m7
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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Руслан Малиновський WAGs дружина футболіста Роксана Малиновская

Джерело: Сегодня|Спорт

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