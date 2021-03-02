Дружина найдорожчого українського легіонера похвалилася своїми формами до пологів

Дружина найдорожчого українського футболіста-легіонера Руслана Маліновського, якого аналітики Transfermarkt оцінюють в 21 млн євро, поділилася з фоловерами спокусливим фото в бікіні на пальмі.
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Роксана Маліновська дала зрозуміти, що знімок зроблений ще до народження дочки Олівії, яка з'явилася на світ у листопаді 2019-го.
"Спогади ... Домінікана. Зараз навіть уявити складно, що ми колись відпочивали лише удвох", – написала в Instagram Роксана Маліновська
На коментар одного з підписників – "Ви теж не розуміли, як і ми з дружиною, що жити вдвох нудно" – Роксана Маліновська відреагувала:
"Ви маєте рацію, що нудно. Одне і те ж день у день, хоч і вдвох теж дуже добре, але не те. Зараз наше життя має сенс. Але ми це розуміли, просто з нашим переїзним способом життя було завжди страшно... "
Роксана не закінчила фразу, але, мабуть, мала на увазі – страшно народити.
Відзначимо, що днями Руслан Маліновський забив шикарний гол за "Аталанту", посприявши виїзній перемозі в чемпіонаті Італії над "Сампдорією" 2:0.
Дивіться, як після матчів Маліновського зустрічає вдома дочка Олівія
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