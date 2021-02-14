Русский
$ 27,84
33,81
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Перемога на останній хвилині! "Аталанта" Маліновського й Коваленка обіграла аутсайдера

14 лютого, 20:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Один український футболіст вийшов у кінці матчу в Кальярі, інший залишився в запасі

У цей вікенд проходить 22-й тур італійської Серії А. У неділю "Аталанта" зуміла вирвати три очки на виїзді в "Кальярі" й наздогнати "Наполі" та "Лаціо" за очками. Правда, римляни трохи пізніше сьогодні зіграють у Мілані з "Інтером". Нагадаємо, на цьому тижні "Аталанта" вийшла у фінал Кубку Італії.

Реклама

Поєдинок на Сардинії складався для учасника плей-оф Ліги чемпіонів дуже непросто. Цього розу Джан П'єро Гасперіні залишив Руслана Маліновського в запасі – як і Віктора Коваленка, який поки що обвикає в Бергамо. До речі, у День святого Валентина екс-"гірникові" стукнуло 25!

"Аталанта" тривалий час не могла зламати оборону 18-ї команди чемпіонату. На 85-й хвилині тренер кинув у бій Маліновського, і незабаром українець заробив перспективний штрафний. Але успіх гостям приніс не він, а сольний прохід Луїса Муріеля на 90-й хвилині! Уже в доданий час рефері призначив пенальті у ворота команди українців, але після використання системи VAR сам таки його і скасував. Дивіться огляд драматичного матчу.

Цей успіх допоміг "чорно-синім" наблизитися до когорти лідерів. Від "Ювентуса", що йде четвертим, їх відділяє лише два очки, але туринці провели на матч менше.

В тренді
Зірка українського спорту в День Валентина повідомила про страшний діагноз
Реклама

Тиждень тому "Аталанта" зганьбилася в чемпіонаті Італії, дозволивши одному з аутсайдерів відіграти три м'ячі. Згадаймо, як Маліновський раніше забивав за команду з Бергамо:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол чемпіонат Італії Кальярі Аталанта Руслан Малиновський Віктор Коваленко
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький син
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький синФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛФутбол
"У мене все ріденьке і малогабаритне": Влада Седан про те, чому її не буде в PlayboyФутбол
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших "людожерів" у світі спортуІнші
Плащ на голому тілі: дружина футболіста Мар'яна Шведа – теж в ударі!
Плащ на голому тілі: дружина футболіста Мар'яна Шведа – теж в ударі!Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти