Перемога на останній хвилині! "Аталанта" Маліновського й Коваленка обіграла аутсайдера

Один український футболіст вийшов у кінці матчу в Кальярі, інший залишився в запасі

У цей вікенд проходить 22-й тур італійської Серії А. У неділю "Аталанта" зуміла вирвати три очки на виїзді в "Кальярі" й наздогнати "Наполі" та "Лаціо" за очками. Правда, римляни трохи пізніше сьогодні зіграють у Мілані з "Інтером". Нагадаємо, на цьому тижні "Аталанта" вийшла у фінал Кубку Італії.

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Поєдинок на Сардинії складався для учасника плей-оф Ліги чемпіонів дуже непросто. Цього розу Джан П'єро Гасперіні залишив Руслана Маліновського в запасі – як і Віктора Коваленка, який поки що обвикає в Бергамо. До речі, у День святого Валентина екс-"гірникові" стукнуло 25!

"Аталанта" тривалий час не могла зламати оборону 18-ї команди чемпіонату. На 85-й хвилині тренер кинув у бій Маліновського, і незабаром українець заробив перспективний штрафний. Але успіх гостям приніс не він, а сольний прохід Луїса Муріеля на 90-й хвилині! Уже в доданий час рефері призначив пенальті у ворота команди українців, але після використання системи VAR сам таки його і скасував. Дивіться огляд драматичного матчу.

Цей успіх допоміг "чорно-синім" наблизитися до когорти лідерів. Від "Ювентуса", що йде четвертим, їх відділяє лише два очки, але туринці провели на матч менше.

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Тиждень тому "Аталанта" зганьбилася в чемпіонаті Італії, дозволивши одному з аутсайдерів відіграти три м'ячі. Згадаймо, як Маліновський раніше забивав за команду з Бергамо:

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