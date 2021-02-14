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Победа на последней минуте! "Аталанта" Малиновского и Коваленко обыграла аутсайдера

14 февраля, 20:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Один украинский футболист вышел в конце матча в Кальяри, другой остался в запасе

В это уик-энд проходит 22-й тур итальянской Серии А. В воскресенье "Аталанта" сумела вырвать три очка на выезде у "Кальяри" и догнать "Наполи" и "Лацио" по очкам. Правда, римляне чуть позже сегодня сыграют в Милане с "Интером". Напомним, на этой неделе "Аталанта" вышла в финал Кубка Италии.

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Поединок на Сардинии складывался для участника плей-офф Лиги чемпионов очень непросто. На этот раз Джан Пьеро Гасперини оставил Руслана Малиновского в запасе – как и Виктора Коваленко, который пока что осваивается в Бергамо. Кстати, в День святого Валентина экс-"горняку" стукнуло 25!

"Аталанта" длительное время не могла взломать оборону 18-й команды чемпионата. На 85-й минуте тренер бросил в бой Малиновского, и вскоре украинец заработал перспективный штрафной. Но успех гостям принес не он, а сольный проход Луиса Муриэля на 90-й минуте! Уже в добавленное время рефери назначил пенальти в ворота команды украинцев, но после использования системы VAR сам же его и отменил. Смотрите обзор драматического матча.

Этот успех позволил "черно-синим" приблизиться к когорте лидеров. От "Ювентуса", идущего четвертым, их отделяет всего два очка, но туринцы провели на матч меньше.

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Неделю назад "Аталанта" опозорилась в чемпионате Италии, позволив одному из аутсайдеров отыграть три мяча. Вспомним, как Малиновский ранее забивал за команду из Бергамо:

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футбол чемпионат Италии Кальяри Аталанта Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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