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Малиновский и Коваленко в шаге от первого трофея в Италии

10 февраля, 23:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Аталанта" сразится с командой Роналду за Кубок Италии

"Аталанта" по сумме двух матчей обыграла "Наполи" и вышла в финал Кубка Италии. В ответном матче 1/2 финала бергамцы на своем поле одолели команду Дженнаро Гаттузо со счетом 3:1. Первая встреча неделю назад завершилась нулевой ничьей.

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Украинские легионеры Руслан Малиновский и Виктор Коваленко весь матч провели на лавке запасных. Отметим, что Коваленко впервые попал в заявку итальянцев, а Малиновский отдыхал после того, как отыграл 77 минут в матче прошлого тура Серии А против "Торино" (3:3). Кстати, в том матче произошел нетипичный для современного футбола эпизод: капитан "Торино" убедил судью не наказывать соперника.

В финале Кубка Италии "Аталанта" сыграет с "Ювентусом". Вчера туринцы сыграли с "Интером" вничью – 0:0, а неделю назад "Юве" выиграл со счетом 2:1. Финальная встреча пройдет 19 мая.

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Смотрите, как "Аталанта" играла с "Торино":

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Наполи кубок Италии Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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