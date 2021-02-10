Маліновський і Коваленко в кроці від першого трофея в Італії

"Аталанта" буде сражатися з командою Роналду за Кубок Італії

"Аталанта" по сумі двох матчів обіграла "Наполі" і вийшла у фінал Кубка Італії. У матчі-відповіді 1/2 фіналу бергамці на своєму полі здолали команду Дженнаро Гаттузо з рахунком 3:1. Перша зустріч тиждень тому завершилася нульовою нічиєю.

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Українські легіонери Руслан Маліновський і Віктор Коваленко весь матч провели на лаві запасних. Відзначимо, що Коваленко вперше потрапив в заявку італійців, а Маліновський відпочивав після того, як відіграв 77 хвилин у матчі минулого туру Серії А проти "Торіно" (3:3). До речі, в тому матчі стався нетиповий для сучасного футболу епізод: капітан "Торіно" переконав суддю не карати суперника.

У фіналі Кубка Італії "Аталанта" зіграє з "Ювентусом". Вчора туринці зіграли з "Інтером" внічию – 0:0, а тиждень тому "Юве" виграв з рахунком 2:1. Фінальна зустріч відбудеться 19 травня.

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Дивіться, як "Аталанта" грала з "Торіно":

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