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"Як би це смішно не звучало": Маліновський розповів, як Коваленка завантажили в "Аталанті"

16 лютого, 07:29

Олег Люлька Олег Люлька

"Мрія" Коваленка в Італії – дістатися до ліжка. Причина – виснажливі тренування

Півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський, напередодні визнаний найкращим українським легіонером-2020, розповів про перші тижні адаптації свого новоспеченого одноклубника Віктора Коваленка. Нагадаємо, після приїзду до Італії Коваленка скосила та ж хвороба, що і Неймара в "ПСЖ".

"Попервах я Віті, звичайно, допомагав. Але він дуже самостійний хлопець, у багатьох випадках, де я міг йому допомогти, він сам все вирішував. Він дуже організований. Це в плюс йому. Дуже важливо, приїжджаючи в іншу країну, інший чемпіонат, не замикатися в собі, не соромитися. Він намагається розмовляти італійською з хлопцями, як би це смішно не звучало. Але він старається, це дуже важливо"

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Віктор Коваленко і Руслан Маліновський

Віктор Коваленко і Руслан Маліновський / Фото: Twitter

"Зараз Вітя проводить більше часу на ліжку, ніж у спілкуванні зі мною. Його так навантажили, тому що потрібно виконати певний обсяг роботи, щоб бути з командою на одному рівні за кондиціями. В "Аталанті" функціональна підготовка вкрай важлива"

Віктор Коваленко і Руслан Маліновський в Бергамо

Віктор Коваленко і Руслан Маліновський в Бергамо / Фото: Instagram

"У нього зараз бігова робота, фітнес, додатково після тренувань допрацьовує. Він пройшов невеликі збори, але йому ще потрібно трохи часу. У нього є все, щоб заграти в "Аталанті" і показати себе з найкращого боку", – повідав Руслан Маліновський під час онлайн-церемонії "Футбольні зірки України-2020"

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Відзначимо, що "Аталанта" не заявила Коваленка на Лігу чемпіонів. А в національних змаганнях за бергаманців він поки що не дебютував.

Дивіться, як "Аталанта" обіграла напередодні "Кальярі"

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