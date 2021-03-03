У Роналду новий гольовий рекорд! Огляд матчу "Ювентус" – "Спеція"

Дивіться, як туринці забили три "сухі" голи у ворота середняка чемпіонату Італії

У матчі 25-го туру чемпіонату Італії "Ювентус" розгромив вдома середняка "Спецію" 3:0. У туринців забили Мората, К'єза і Роналду, більярдним ударом лівою реалізувавши вихід віч-на-віч.

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"Спеція" могла відіграти один м'яч, але пенальті болгарина Галабінова на 96-й хвилині парирував Щесний.

ОГЛЯД МАТЧУ "ЮВЕНТУС" – "СПЕЦІЯ" 3:0

Забитий у матчі зі "Спецією" м'яч дозволив Роналду встановити рекорд. Кріштіану став першим футболістом, який відвантажив суперникам не менше 20 голів в кожному з останніх 12 сезонів в ТОП-5 європейський ліг, повідомляє Opta.

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Роналду / Фото: Reuters

"Ювентус" – "Спеція" – 3:0

Голи: Мората, 62, К'єза, 71, Роналду, 89

Нереалізований пенальті: Галабінов, 90+6 ("Спеція", сейв воротаря)

"Ювентус": Щесний – Даніло, Алекс Сандро, Демірал, Фработта (Бернардескі, 61) – Бентанкур, Маккенні (Мората, 61), Кулусевські (Ді Пардо, 88), Рабьо, К'єза (Ремзі, 72) – Роналду

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Після цієї перемоги "Ювентус" посідає третє місце в чемпіонаті Італії, відстаючи на три очки від "Мілана" і на сім – від "Інтера".

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