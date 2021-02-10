У мережі з'явилася нова емблема "Інтера". Як вам вона?

Італійський "Інтер" зібрався змінити свою емблему. "Інтер" в березні запустить кампанію I am Milano по зміні клубного логотипу.

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Сьогодні на сайті Footy Headlines з'явилося оновлене лого міланської команди. Правда це чи фейк, судити складно. Але нове лого має такий собі вигляд.

Стверджується, що зображення було отримано з заявки на товарний знак, поданої міланським клубом. На логотипі розміщено стилізовані білі літери I і M, вписані в синю і чорну окружності.

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Відзначимо, що футбольний клуб "Інтернаціонале" був створений в 1908 році, відокремившись від ФК "Мілан". Групу "відщепенців" очолив міланський художник Джорджо Муджані, який і намалював першу емблему нової команди. Герб був зібраний із великих літер повної назви Internazionale Milano Football Club, накладених на круглий чорно-синій щит.

Практично в тому ж вигляді емблема "Інтера" дожила до 2021 року.

Яка вам більше подобається емблема "Інтера": нова чи стара?

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