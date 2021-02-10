В сети появилась новая эмблема "Интера". Как вам она?

Итальянский "Интер" собрался изменить свою эмблему. "Интер" в марте запустит кампанию I am Milano по смене клубного логотипа.

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Сегодня на сайте Footy Headlines появилось обновленное лого миланской команды. Правда это или фейк судить сложно. Но выглядит новое лого так себе.

Утверждается, что изображение было получено из заявки на товарный знак, поданной миланским клубом. На логотипе размещены стилизованные белые буквы I и M, вписанные в синюю и черную окружности.

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Отметим, что футбольный клуб "Интернационале" был создан в 1908 году, отделившись от ФК "Милан". Группу "отщепенцев" возглавил миланский художник Джорджо Муджани, который и нарисовал первую эмблему новой команды. Герб был собран из заглавных букв полного названия Internazionale Milano Football Club, наложенных на круглый черно-синий щит.

Практически в том же виде эмблема "Интера" дожила до 2021 года.

Какая вам больше нравится эмблема "Интера": новая или старая?

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