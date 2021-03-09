Українська
$ 27,71
33,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Интер" обыграл "Аталанту" Малиновского и Коваленко: обзор матча

9 марта, 07:29

Олег Люлька Олег Люлька

Победу "нерадзурри" принес футболист по имени Милан

Лидер Серии А "Интер" стал еще ближе в чемпионству Италии, обыграв в последнем матче 26-го тура "Аталанту" 1:0.

Реклама

За "Аталанту" первый тайм отыграл Руслан Малиновский, после чего был заменен. А его одноклубник Виктор Коваленко, попав в заявку на игру, весь матч просидел на скамейке запасных.

Читайте также: В сети появилась новая эмблема "Интера". Как вам она?

Занятно, что победу "Интеру" принес футболист по имени Милан – словацкий защитник Милан Шкриньяр. Благодаря его голу в ворота "Аталанты" на 54-й минуте "нерадзурри" за 12 туров до финиша на 6 очков опережают своих ближайших преследователей – земляков из "Милана".

Обзор матча "Интер" – "Аталанта" 1:0

Реклама

"Интер" – "Аталанта" – 1:0
Гол: Шкриньяр, 54
"Интер": Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони – Хакими (Д’Амброзио, 85), Барелла, Брозович (Гальярдини, 77), Видаль (Эриксен, 52), Перишич (Дармиан, 85) – Лукаку, Мартинес (Санчес, 77)
"Аталанта": Спортьелло – Толой, Ромеро, Джимсити (Паломино, 81) – Мехле, де Роон, Фройлер (Пашалич, 82), Госенс – Пессина (Миранчук, 72), Малиновский (Иличич, 46) – Сапата (Муриэль, 70)
Предупреждение: Ромеро

Милан Шкриньяр

Милан Шкриньяр / Фото: REUTERS

Реклама

Читайте также: Жена Малиновского похвасталась своими формами до родов

Турнирная таблица Серии А. ТОП-10

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Италии Интер Италия Аталанта Руслан Малиновский Виктор Коваленко

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять