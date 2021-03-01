Українська
$ 27,95
33,84
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

У "Ромы" проблемы перед "Шахтером", и Фонсека пока не может найти решение

1 марта, 10:43

Елена Павлова Елена Павлова

Римляне снова проиграли "большому клубу" в Италии

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды в 24 туре чемпионата Италии с "Миланом" (1:2) и рассказал о проблемах "волков". А уже на следующей неделе римлянам предстоит сыграть против донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы. При этом тренер "Ромы" опасается приезда в Киев.

Реклама

"Рома" – "Милан"

"Рома" – "Милан" / Фото: Reuters

Читайте также: "Два больших финала с "Шахтером": что в "Роме" думают о жребии в Лиге Европы

"Начали матч ужасно, много ошибались в первые 20 минут. Так нельзя играть с "Миланом". Позже игра выровнялась, мы создали множество опасных моментов. Но "Рома" пассивно действовала в защите. Первая половина матча была реальной проблемой. Мы слишком легко отдавали мяч сопернику. Речь идет не об индивидуальных ошибках, а о построении игры команды. В ней не было единства. Сложно понять, почему нам так сложно играть с большими клубами. Дело всегда в деталях. Мы не можем отрицать, что у нас есть проблемы", — цитирует Фонсеку Football Italia

Паулу Фонсека
Реклама

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Отметим, первый матч "Рома" – "Шахтер" состоится 11 марта в Италии, а ответный поединок пройдет 18 марта в Киеве.

Ранее тренер "Шахтера" отреагировал на жеребьевку Лиги Европы.

Смотрите, как "Рома" проиграла "Милану"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Рома Италия Милан Паулу Фонсека
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять