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У "Роми" проблеми перед "Шахтарем", і Фонсека поки не може знайти рішення

1 березня, 10:43

Олена Павлова Олена Павлова

Римляни знову програли "великим клубу" в Італії

Головний тренер "Роми" Паулу Фонсека прокоментував поразку своєї команди у 24 турі чемпіонату Італії з "Міланом" (1:2) і розповів про проблеми "вовків". А вже наступного тижня римлянам належить зіграти проти донецького "Шахтаря" у 1/8 фіналу Ліги Європи. При цьому тренер "Роми" побоюється приїзду до Києва.

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"Рома" – "Мілан"

"Рома" – "Мілан" / Фото: Reuters

Читайте також: "Два великих фіналу з "Шахтарем": що в "Ромі" думають про жереб у Лізі Європи

"Почали матч жахливо, багато помилялися в перші 20 хвилин. Так не можна грати з "Міланом". Пізніше гра вирівнялася, ми створили безліч небезпечних моментів. Але "Рома" пасивно діяла в захисті. Перша половина матчу була реальною проблемою. Ми занадто легко віддавали м'яч супернику. Мова йде не про індивідуальні помилки, а про побудову гри команди.У ній не було єдності. складно зрозуміти, чому нам так складно грати з великими клубами. Справа завжди в деталях. Ми не можемо заперечувати, що у нас є проблеми" , – цитує Фонсеку Football Italia

Паулу Фонсека
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Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Відзначимо, перший матч "Рома" – "Шахтар" відбудеться 11 березня в Італії, а матч-відповідь пройде 18 березня в Києві.

Раніше тренер "Шахтаря" відреагував на жеребкування Ліги Європи.

Дивіться, як "Рома" програла "Мілану"

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чемпіонат Італії Рома Італія Мілан Паулу Фонсека
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