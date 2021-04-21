Хацкевич про Луческу: Він прийшов уже в готову команду

Білоруський фахівець наполягає, що він і Олексій Михайличенко також доклали руку до успіху Динамо в нинішньому сезоні вже під керівництвом Луческу

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич відзначив свою роль в тому, що в нинішньому сезоні киянам, вже під керівництвом Мірчі Луческу, вдалося перервати гегемонію Шахтаря в чемпіонаті України.

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Нагадаємо, минулих вихідних Динамо обіграло Шахтар в УПЛ 1:0 і майжо гарантувало собі перший за п'ять років чемпіонський титул.

На запитання ведучого Футболу для чайників Віктора Леоненка – "Ця команда Луческу сильніша, ніж та, що була у тебе? Адже люди, по суті, ті ж" – Олександр Хацкевич відповів:

"Минув час. Минуло три роки. Те, що ми почали робити... У Луческу хто з'явився за цей час? Один Забарний. Всі решта – футболісти, які і були"

- Дехто вважає, ти фундамент заклав, Олексій Михайличенко... – продовжив Леоненко.

"Фундамент всі закладали, – сказав на це Хацкевич. – Просто Луческу вже прийшов у готову команду. Так, він організував команду, вона уже організованіша, менше якихось тактичних помилок"

"У Шахтаря, мені здається, зараз триває омолодження складу. Хто з'явився – Трубін, Додо, Тете, Соломон, Бондар, Корнієнко. Але це проблеми Шахтаря. А Динамо – впевнено, солідно, заслужено", – додав Хацкевич

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Олександр Хацкевич / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Відзначимо, що за чотири тури до фінішу Динамо на 10 очок випереджає Шахтар. Киянам достатньо 25 квітня виграти у Інгульця на "Олімпійському", щоб достроково завоювати "золото" УПЛ.

Додамо, що місяць тому Хацкевича звільнили з російського Ротора.

Огляд матчу Шахтар – Динамо 0:1

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