Українська
$ 28,01
33,74
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Хацкевич о Луческу: Он пришел уже в готовую команду

21 апреля, 11:48

Олег Люлька Олег Люлька

Белорусский специалист настаивает, что он и Алексей Михайличенко также приложили руку к успеху Динамо в нынешнем сезоне уже под руководством Луческу

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич отметил свою роль в том, что в нынешнем сезоне киевлянам, уже под руководством Мирчи Луческу, удалось прервать гегемонию Шахтера в чемпионате Украины.

Реклама

Напомним, на минувших выходных Динамо обыграло Шахтер в УПЛ 1:0 и практически гарантировало себе первый за пять лет чемпионский титул.

На вопрос ведущего Футбола для чайников Виктора Леоненко – "Эта команда Луческу сильнее, чем та, что была у тебя? Ведь люди, по сути, те же" – Александр Хацкевич ответил:

"Прошло время. Прошло три года. То, что мы начали делать... У Луческу кто появился за это время? Один Забарный. Все остальные – футболисты, которые и были"

- Некоторые считают, ты фундамент заложил, Алексей Михайличенко... – продолжил Леоненко.

"Фундамент все закладывали, – сказал на это Хацкевич. – Просто Луческу уже пришел в готовую команду. Да, он организовал команду, она стала организованнее, меньше стало каких-то тактических ошибок"

"У Шахтера, мне кажется, сейчас больше идет омоложение состава. Кто появился – Трубин, Додо, Тете, Соломон, Бондарь, Корниенко. Но это проблемы Шахтера. А Динамо – уверенно, солидно, заслуженно", – добавил Хацкевич

Реклама

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что за четыре тура до финиша Динамо на 10 очков опережает Шахтер. Киевлянам достаточно 25 апреля выиграть у Ингульца на "Олимпийском", чтобы досрочно завоевать "золото" УПЛ.

Добавим, что месяц назад Хацкевича уволили из российского Ротора.

Обзор матча Шахтер – Динамо 0:1

Реклама

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забитые 33
Пропущеные 20
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
6
КолосКолосКол
22
8
10
4
29
21
8
34
Забитые 29
Пропущеные 21
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н В В
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
5
10
31
34
-3
26
Забитые 31
Пропущеные 34
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П В В В
9
МариупольМариупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: Н П В Н П
10
ИнгулецИнгулецИнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
11
ОлимпикОлимпикОли
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забитые 24
Пропущеные 38
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
13
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: В П Н Н П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н В П П П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу Александр Хацкевич
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии АФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)Футбол
Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании тепла
Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании теплаФутбол
"Лезет под меня и вот так ложится": Ирина Морозюк показала любимую позу своего сторожаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять