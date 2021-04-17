Динамо обыграло Шахтер в чемпионском матче

После этой победы киевляне уже на 10 очков опережают "горняков" и уже в следующем туре, 25 апреля, могут оформить первый за пять лет чемпионский титул

Динамо выиграло у Шахтера 1:0 "Украинское классико" на НСК "Олимпийский" и уже может принимать поздравления с чемпионством, для юридического оформления которого киевлянам остается выиграть один из четырех оставшихся матчей УПЛ – у Ингульца, Ворсклы, Мариуполя или Колоса.

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Ближайший матч с Ингульцом состоится 25 апреля. И уже в нем Динамо может стать золотым де-юре.

Де-факто же таковым Динамо стало в воскресенье, 17 апреля, с минимальным счетом обыграв своих преследователей "горняков".

Единственный гол в главном матче сезона был забит на 34-й минуте. Маркос Антонио сбил Андриевского в штрафной Шахтера. Монзуль показала на "точку". И уругвайский вингер киевлян де Пена, даже поскользнувшись, точным ударом низом в угол ворот Трубина реализовал 11-метровый.

Видео гола де Пены

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Шахтер – Динамо – 0:1

Гол: де Пена, 34 (пенальти)

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко – Марлос (Дентиньо, 71), Майкон (Судаков, 81), Маркос Антонио (Тете, 46), Соломон (Фернандо, 64) – Мораес

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Андриевский (Шапаренко, 71), Шепелев – Караваев (Цыганков, 74), Буяльский (Гармаш, 79), Де Пена (Родригес, 70) – Беседин

Предупреждения: Матвиенко, Бондарь, Майкон, Кривцов – Кендзера, Буяльский

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Напомним, что до этого Динамо становилось чемпионом в 2016 году, еще при Сергее Реброве. В Шахтере тогда свой последний сезон проводил нынешний коуч киевлян Мирча Луческу.

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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