Колишнього тренера київського "Динамо" вигнали з російського клубу

Волгоградський "Ротор" на своєму офіційному сайті оголосив про розставання з головним тренером команди Олександром Хацкевичем. Спеціаліст був відправлений у відставку за рішенням керівництва клубу.

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Нині волгоградська команда, набравши 18 очок в 23 турах, займає 13-те місце в турнірній таблиці російської Прем'єр-Ліги, розташовуючись у зоні стикових матчів. Відставання від 12-го місця, яке гарантує участь у наступному розіграші чемпіонату, становить 8 очок.

Хацкевич очолив "Ротор" 2019 року. До цього фахівець працював у київському "Динамо", звідки був звільнений через катастрофічні результати.

Раніше ми писали, що Олександр Хацкевич висловився про події в Білорусі. Фахівець зізнався, що переживає за батьків. Також Хацкевич порівняв протести в Білорусі з українськими.

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Перед цим Хацкевич пригадав свій від'їзд з Києва і зізнався, що неправильно зрозумів вимоги Суркіса, інакше б не продовжував угоду з командою.

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