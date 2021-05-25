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Футболістові збірної Шотландії пересадять нирку: хто став донором

Олег Люлька Олег Люлька
25 травня, 09:41
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Свій орган 32-річному півзахиснику англійського Фулгема Кевіну Макдональду пожертвував рідний брат – операція відбудеться найближчої п'ятниці
Шотландський футболіст Кевін Макдональд
Шотландський футболіст Кевін Макдональд / Фото: Instagram

Півзахисник англійського Фулгема і збірної Шотландії Кевін Макдональд найближчим часом перенесе операцію з пересадки нирки.

"Для тих, хто цікавиться, як справи з моїм здоров'ям. Цієї п'ятниці брат має зробити мені пересадку нирки. Я повідомлю вам про те, як відбуватиметься моє відновлення. Як завжди, спасибі за вашу підтримку", – написав 32-річний футболіст на своїй сторінці в Instagram

Макдональд виступає за Фулгем з 2016 року і провів за "котеджерів" 128 матчів. Однак цього сезону він не грав за лондонський клуб через хворобу, а також відмовився від можливості піти в оренду в інший клуб.

Шотландський футболіст страждає на хронічне захворювання нирок. Операція з пересадки мала відбутися ще в лютому, але через ситуацію з COVID-19 трансплантацію довелося відкласти.

Раніше ми писали, що найдорожчий захисник світового футболу не зіграє проти України. Нідерландець ван Дейк вирішив не ризикувати можливим рецидивом травми на Євро – Вірджіл має намір грунтовно відновитися перед новим сезоном в складі Ліверпуля.

Також ми розповідали, що Динамо покинув травмований румун, помилка якого коштувала клубу 60 млн гривень.

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