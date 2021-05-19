Динамо покинув румун, помилка якого коштувала клубу 60 млн гривень

Київський клуб вирішив не продовжувати оренду Тудора Белуце, який зіграв за Динамо всього лише 11 хвилин, але за цей час встиг припуститися дуже дорогої помилки

Белуце не зміг закріпитися в Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Орендований у англійського Брайтона півзахисник Тудор Белуце покинув київське Динамо. Його річна оренда закінчилася, і український клуб вирішив її не продовжувати.

Про це повідомляє Twitter Динамо.

22-літній румун Белуце зіграв всього в трьох матчах Динамо, провівши в цілому 11 хвилин на полі.

Тривалий час він не потрапляв до заявки Динамо. А коли Мірча Луческу минулої осені випустив його в гостьовому матчі Ліги чемпіонів з Ференцварошем, саме позиційна помилка Белуце коштувала киянам перемоги (2:2), а з нею – і недоотриманих 1,8 млн євро призових від УЄФА. Це близько 60 млн гривень.

Але це був тільки початок неприємностей Белуце в Динамо. Далі була травма, яка вибила Тудора з ладу до кінця сезону.

Тудор Белуце / Фото: Getty Images

"Йому дуже, дуже не пощастило. Він був травмований, переніс операцію. У нього був перелом, – казав ще в квітні Луческу. – Можу тільки побажати йому знайти клуб, який зрозуміє його, і щоб він зрозумів клуб. А також – здоров'я!"

Читайте також: Таблетки в Динамо! Каладзе викидав їх в унітаз, але вони не змивалися – одкровення експартнера Шеви

Ще тоді на питання, чи може Динамо пролонгувати Белуце, Мірча відповідав: "Ні, ні, ні. Ні в якому разі".