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Динамо покинув румун, помилка якого коштувала клубу 60 млн гривень

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 травня, 13:31
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Київський клуб вирішив не продовжувати оренду Тудора Белуце, який зіграв за Динамо всього лише 11 хвилин, але за цей час встиг припуститися дуже дорогої помилки
Белуце не зміг закріпитися в Динамо
Белуце не зміг закріпитися в Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Орендований у англійського Брайтона півзахисник Тудор Белуце покинув київське Динамо. Його річна оренда закінчилася, і український клуб вирішив її не продовжувати.

Про це повідомляє Twitter Динамо.

22-літній румун Белуце зіграв всього в трьох матчах Динамо, провівши в цілому 11 хвилин на полі.

Тривалий час він не потрапляв до заявки Динамо. А коли Мірча Луческу минулої осені випустив його в гостьовому матчі Ліги чемпіонів з Ференцварошем, саме позиційна помилка Белуце коштувала киянам перемоги (2:2), а з нею – і недоотриманих 1,8 млн євро призових від УЄФА. Це близько 60 млн гривень.

Але це був тільки початок неприємностей Белуце в Динамо. Далі була травма, яка вибила Тудора з ладу до кінця сезону.

Тудор Белуце
Тудор Белуце / Фото: Getty Images

"Йому дуже, дуже не пощастило. Він був травмований, переніс операцію. У нього був перелом, – казав ще в квітні Луческу. – Можу тільки побажати йому знайти клуб, який зрозуміє його, і щоб він зрозумів клуб. А також – здоров'я!"

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Ще тоді на питання, чи може Динамо пролонгувати Белуце, Мірча відповідав: "Ні, ні, ні. Ні в якому разі".

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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