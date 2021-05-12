Хрести! Найдорожчий захисник світового футболу не зіграє проти України

Нідерландець ван Дейк вирішив не ризикувати можливим рецидивом травми на Євро – Вірджіл намір грунтовно відновитися перед новим сезоном в складі Ліверпуля

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк зробив офіційну заяву про те, що пропустить фінальну фінальну частину Євро, на старті якої його збірна Нідерландів 13 червня зіграє в Амстердамі з Україною.

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"Відчуваю, що у фізичному сенсі це найкраще рішення – я не їду на Євро і пройду фінальний етап реабілітації в міжсезоння. Вся увага буде на передсезонці з клубом", – заявив 29-річний ван Дейк офіційному сайту Ліверпуля

Пікфорд і ван Дейк / Фото: Reuters

Нагадаємо, ван Дейк перебуває в лазареті з жовтня минулого року, коли отримав надрив хрестоподібної зв'язки. Проте весь цей час існувала невелика вірогідність, що він встигне відновитися до Євро.

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Відзначимо, що Вірджіл ван Дейк перейшов із Саутгемптона до Ліверпуля 1 січня 2018 року за 84,5 мільйона євро, які на той час були найбільшою сумою, яку платили за захисників.

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Додамо, що втрати перед Євро має і збірна України, яка через травми не зможе розраховувати на захисника Шахтаря Валерія Бондаря і нападника "гірників" Жуніора Мораеса.

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