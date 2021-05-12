Як же так! Румунія не пускає українських фанатів на Євро

Група київських уболівальників отримала назад гроші, витрачені на квитки на матчі збірної в Бухаресті з Північною Македонією і Австрією

Чемпіонат Європи з футболу цього року хоч і пройде з глядачами, але потрапити на матчі своїх команд фанатам буде непросто. Сьогодні стало відомо, що деяким нашим уболівальникам повернули кошти за квитки, з якими вони збиралися потрапити на матчі збірної України в Бухаресті.

Реклама

Нагадаємо, легенда збірної України піде з команди після Євро-2020.

Неприємну новину повідомив у соцмережах колишній депутат і шанувальник спорту Микола Томенко. У румунській столиці підопічні Андрія Шевченка проведуть зустрічі з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).

Як відомо, румунські власті дозволили заповнити на трибунах арени тільки 25% всіх місць. Це була мінімальна квота, на яку погоджувався УЄФА. У коментарях вболівальники висловлюють думку, що в Бухаресті вирішили віддати пріоритет своїм глядачам, щоб не ризикувати в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Реклама

Читайте також: одноклубник Зінченка змінить громадянство, щоб зіграти на Євро-2020.

До слова, стартує на Євро-2020 збірна України поєдинком з Нідерландами в Амстердамі 13 червня.

Згадаймо, як нещодавно "синьо-жовті" не змогли обіграти Казахстан: