Кресты! Самый дорогой защитник мирового футбола не сыграет против Украины

Нидерландец ван Дейк решил не рисковать возможным рецидивом травмы на Евро – Вирджил намерен основательно восстановиться перед новым сезоном в составе Ливерпуля

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк сделал официальное заявление о том, что пропустит финальную финальную часть Евро, на старте которой его сборная Нидерландов 13 июня сыграет в Амстердаме с Украиной.

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"Чувствую, что в физическом плане это лучшее решение – я не еду на Евро и пройду финальный этап реабилитации в межсезонье. Все внимание будет на предсезонке с клубом", – заявил 29-летний ван Дейк официальному сайту Ливерпуля

Пикфорд и ван Дейк / Фото: Reuters

Напомним, ван Дейк пребывает в лазарете с октября прошлого года, когда получил надрыв крестообразной связки. Тем не менее все это время существовала небольшая вероятность, что он успеет восстановиться к Евро.

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Отметим, что Вирджил ван Дейк перешел из Саутгемптона в Ливерпуль 1 января 2018 года за 84,5 миллиона евро, которые на тот момент были самой большой суммой, которую платили за защитников.

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Добавим, что потери перед Евро несет и сборная Украины, которая из-за травм не сможет рассчитывать на защитника Шахтера Валерия Бондаря и нападающего "горняков" Жуниора Мораеса.

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