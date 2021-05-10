Український захисник, який наробив шуму в Лізі чемпіонів, прооперований в Римі

Молодий футболіст донецького Шахтаря Валерій Бондар розірвав бічну зв'язку колінного суглоба в кінці квітня в матчі з Олександрією і не їде на Євро

Валерій Бондар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні в Римі захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар переніс операцію на колінному суглобі. Футболіст збірної України отримав травму 25 квітня в матчі 23-го туру УПЛ з Олександрією (0:2)і був замінений в середині першого тайму. Виявилося, що у 22-річного гравця – розрив бічної зв'язки колінного суглоба.

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Напередодні було проведено повторне дослідження травми, яку Валерій отримав в кінці квітня. За його результатами виявлено додаткове пошкодження, яке потребує оперативного лікування – повідомляє Шахтар. Термін реабілітації захисника складе близько 5 місяців.

Валерій Бондар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Хоча раніше директор департаменту медицини Шахтаря Дмитро Скібінський повідомляв, що поки прийнято рішення про консервативному лікуванні центрального захисника, а орієнтовний строк відновлення Бондаря – три місяці.

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У поточному сезоні вихованець донецького клубу Валерій Бондар провів 11 матчів у Прем'єр-лізі, один – в Кубку України і шість – в Лізі чемпіонів. А тепер футболіст не тільки не дограє сезон в УПЛ, але і не зможе зіграти на чемпіонаті Європи-2020 року, який пройде з 12 червня по 12 липня.

Таким чином Бондар, як і Жуніор Мораес, у якого раніше був діагностований розрив хрестоподібної зв'язки коліна, не зможе виступити на Євро.

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