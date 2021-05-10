Український захисник, який наробив шуму в Лізі чемпіонів, прооперований в Римі

Валерій Бондар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Сьогодні в Римі захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар переніс операцію на колінному суглобі. Футболіст збірної України отримав травму 25 квітня в матчі 23-го туру УПЛ з Олександрією (0:2)і був замінений в середині першого тайму. Виявилося, що у 22-річного гравця – розрив бічної зв'язки колінного суглоба.
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Напередодні було проведено повторне дослідження травми, яку Валерій отримав в кінці квітня. За його результатами виявлено додаткове пошкодження, яке потребує оперативного лікування – повідомляє Шахтар. Термін реабілітації захисника складе близько 5 місяців.
Валерій Бондар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Хоча раніше директор департаменту медицини Шахтаря Дмитро Скібінський повідомляв, що поки прийнято рішення про консервативному лікуванні центрального захисника, а орієнтовний строк відновлення Бондаря – три місяці.
У поточному сезоні вихованець донецького клубу Валерій Бондар провів 11 матчів у Прем'єр-лізі, один – в Кубку України і шість – в Лізі чемпіонів. А тепер футболіст не тільки не дограє сезон в УПЛ, але і не зможе зіграти на чемпіонаті Європи-2020 року, який пройде з 12 червня по 12 липня.
Таким чином Бондар, як і Жуніор Мораес, у якого раніше був діагностований розрив хрестоподібної зв'язки коліна, не зможе виступити на Євро.
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