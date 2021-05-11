Одноклубник Зінченка змінить громадянство, щоб зіграти на Євро-2020

У Франції відмовилися від захисника за 50 мільйонів Євро. Проте, у Емеріка Ляпорта є шанс зіграти на чемпіонаті Європи за Іспанію, якщо дозволить ФІФА

Емерік Ляпорт. Фото: REUTERS/Carl Recine

Федерація футболу Іспанії подала документи до ФІФА про натуралізацію захисника Манчестер Сіті Емеріка Ляпорта. В Іспанії сподіваються встигнути оформити всі необхідні дозволи до Євро-2020.

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Емерік Ляпорт народився на півдні Франції, проте має баскські корені. На юнацькому рівні він пограв за збірні Франції різних вікових груп, але так і не дебютував в національній команді. Пізніше Емерік звинуватив наставника французів Дідьє Дешама, що він не викликає його в команду з особистих причин, повідомляє goal.com.

У поточному сезоні Емерік Ляпорт провів 27 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює центрального захисника в 50 мільйонів євро.

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