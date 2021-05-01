Дістало грати через біль! Найдорожчий футболіст світу приготувався до операції

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, якого експерти оцінюють в 166 мільйон євро, ляже під ніж після фінальної частини чемпіонату Європи

Маркус Рашфорд / Фото: AFP

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, чий клуб днями розгромив Рому 6:2 в Лізі Європи, готується перенести операцію на плечі після завершення фінальної частини Євро.

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Як повідомляє ESPN, останні два роки англієць в кожному матчі грав через біль через різні ушкодження плеча, спини і стоп. Сам Рашфорд пообіцяв головному тренеру збірної Англії Гарету Саутгейту, що буде готовий взяти участь в чемпіонаті Європи.

Однак після турніру 23-річний форвард має намір перенести хірургічне втручання на плечі, яке турбує його найбільше і найдовше.

Травма Маркуса Рашфорда / Фото: Reuters

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Нагадаємо, збірна Англії на Євро виступить у групі з Хорватією, Чехією та Шотландією. Півфінальні та фінальний матчі відбудуться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, що буде підстьобувати англійську команду до тріумфу.

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Відзначимо, що раніше Міжнародний центр спортивних досліджень назвав Маркуса Рашфорда найдорожчим футболістом світу, оцінивши нападника МЮ в 165,6 млн євро. Друге місце в цьому списку посів Ерлінг Голанд з дортмундської Боруссії (€ 152 млн), а Кіліан Мбаппе з ПСЖ став лише п'ятим (€ 149,4 млн).

Дивіться, як МЮ Рашфорда розгромив Рому 6:2