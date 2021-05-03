Шевченко піде зі збірної України: тренер озвучив свої плани після Євро-2020

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко розповів, що хотів би працювати тренером в Італії. Але поки зосереджений на підготовці до чемпіонату Європи

Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко мріє очолити Мілан, проте поки не проти почати і з іншого італійського клубу. Наставник "синьо-жовтих" вже замислюється про кар'єру після національної команди і буквально влітку почне "дивитися по сторонам".

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"Я хотів би працювати тренером в Італії. Коли моя пригода з Україною закінчиться, я хочу тренувати клуб. Зараз я зосереджений на збірній, скоро почнеться підготовка до чемпіонату Європи-2020 року, після цього буду дивитися по сторонах", – передає calciomercato слова Шевченка в ефірі італійського радіо

Андрій Шевченко розмовляє з Малиновським і Зінченком / Фото: УАФ

Нагадаємо, що контракт Шевченко з УАФ закінчується в кінці 2022 року – якраз після чемпіонату світу в Катарі, куди ще потрібно відібратися. Однак, можливо, володар "Золотого м'яча" може попросити відпустити його раніше, якщо отримає цікаву пропозицію з Італії.

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Раніше Шевченко згадував програний фінал Ліги чемпіонів Ліверпулю: "Три місяці прокидався з криками".