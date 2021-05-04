У Шеви – плюс три гравці: УЄФА розширив кількість гравців в заявці на Євро-2020

Андрій Шевченко зможе взяти на Євро ще трьох додаткових гравців. На такий крок пішов УЄФА, щоб команди не страждали через випадки зараження коронавірусом. Але тільки до старту турніру

Виконавчий комітет УЄФА схвалив розширення заявок збірних на Євро-2020 з 23 до 26 футболістів. Зміни покликані убезпечити команди від несподіваної втрати гравців через коронавірус.

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Втім, як повідомляється на офіційному сайті організації, в заявці на матч, як і раніше може бути максимум 23 гравця, включаючи трьох воротарів.

У той же час, регламент не обмежує кількість змін в заявці після її подачі 1 червня 2021 року і до першого матчу в разі тяжкої травми або хвороби. Гравці з позитивним тестом на COVID-19 прирівнюються в тяжкохворим.

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Новий регламент дає підстави замінювати воротарів перед кожним матчем в разі їх фізичної неможливості вийти на поле, навіть якщо в розпорядженні команди залишаються один або два воротаря з заявки. Заміненого гравця не можна повернути в заявку.

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Раніше ми писали, що Шевченко піде зі збірної України: тренер озвучив свої плани після Євро-2020. Головний тренер національної команди Андрій Шевченко розповів, що хотів би працювати тренером в Італії. Але поки зосереджений на підготовці до чемпіонату Європи.