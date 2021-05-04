У Шеви – плюс три гравці: УЄФА розширив кількість гравців в заявці на Євро-2020

Виконавчий комітет УЄФА схвалив розширення заявок збірних на Євро-2020 з 23 до 26 футболістів. Зміни покликані убезпечити команди від несподіваної втрати гравців через коронавірус.
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Втім, як повідомляється на офіційному сайті організації, в заявці на матч, як і раніше може бути максимум 23 гравця, включаючи трьох воротарів.
У той же час, регламент не обмежує кількість змін в заявці після її подачі 1 червня 2021 року і до першого матчу в разі тяжкої травми або хвороби. Гравці з позитивним тестом на COVID-19 прирівнюються в тяжкохворим.
Новий регламент дає підстави замінювати воротарів перед кожним матчем в разі їх фізичної неможливості вийти на поле, навіть якщо в розпорядженні команди залишаються один або два воротаря з заявки. Заміненого гравця не можна повернути в заявку.
Раніше ми писали, що Шевченко піде зі збірної України: тренер озвучив свої плани після Євро-2020. Головний тренер національної команди Андрій Шевченко розповів, що хотів би працювати тренером в Італії. Але поки зосереджений на підготовці до чемпіонату Європи.