Англійський захисник не зможе грати за збірну України: пояснення ФІФА

Кілман провів вісім матчів за збірну Англії, тому вже не може міняти футбольне громадянство

23-річний захисник англійського Вулвергемптона Макс Кілман, незважаючи на бажання самого Андрія Шевченка, не зможе виступати за збірну України. У всякому разі, такою інформацією поділився журналіст Ігор Циганик. Справа в тому, що Кілман вже був заграний за футзальну збірну Англії.

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"Наскільки я розумію, ФІФА надіслала лист до УАФ, в якому визнала, що 8 офіційних матчів за національну збірну Англії, які провів Кілман, не дозволяють йому виступати у складі збірної України. Тобто, у нього є англійське футбольне громадянство і він має пробиватися у збірну Англії. Футзальну, з пляжного або з великого футболу. Хоча, наскільки я знаю, він виявив серйозне бажання. Він ініціював отримання українського громадянства. У нього мати українка з українським паспортом і в нього були великі сподівання, що він зіграє за збірну України", – сказав журналіст в програмі Циганик LIVE.

Основна позиція рослого (192 см) Макса Кілмана – центральний захисник, але він може зіграти і зліва. Аналітики Transfermarkt оцінюють його в 4,5 млн євро.

До речі, після невдалого старту у відборі на ЧС-2022 Шева розповів, що буде тепер зі складом збірної на Євро. Тренер обіцяє "свіжу кров", але виганяти зі збірної за нічию з Казахстаном нікого не збирається.

Дивіться, як Україна не змогла обіграти Казахстан:

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