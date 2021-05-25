Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Футболисту сборной Шотландии пересадят почку: кто стал донором

Олег Люлька Олег Люлька
25 мая, 09:41
Копировать ссылку
Свой орган 32-летнему полузащитнику английского Фулхэма Кевину Макдональду пожертвовал родной брат – операция состоится в ближайшую пятницу
Шотландский футболист Кевин Макдональд
Шотландский футболист Кевин Макдональд / Фото: Instagram

Полузащитник английского Фулхэма и сборной Шотландии Кевин Макдональд в ближайшее время перенесет операцию по пересадке почки.

"Для тех, кто интересуется, как обстоят дела с моим здоровьем. В эту пятницу брат должен сделать мне пересадку почки. Я сообщу вам о том, как будет протекать мое восстановление. Как всегда, спасибо за вашу поддержку", – написал 32-летний футболист на своей странице в Instagram

Макдональд выступает за Фулхэм с 2016 года и провел за "дачников" 128 матчей. Однако в этом сезоне он не играл за лондонский клуб из-за болезни, а также отказался от возможности уйти в аренду в другой клуб.

Шотландский футболист страдает хроническим заболеванием почек. Операция по пересадке почки должна была состояться еще в феврале, но из-за ситуации с COVID-19 трансплантацию пришлось отложить.

Ранее мы писали, что самый дорогой защитник мирового футбола не сыграет против Украины. Нидерландец ван Дейк решил не рисковать возможным рецидивом травмы на Евро – Вирджил намерен основательно восстановиться перед новым сезоном в составе Ливерпуля.

Также мы рассказывали, что Динамо покинул травмированный румын, ошибка которого стоила клубу 60 млн гривен.

Смотрите, как трансплантология работает в Украине

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять