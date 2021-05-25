Футболисту сборной Шотландии пересадят почку: кто стал донором

Свой орган 32-летнему полузащитнику английского Фулхэма Кевину Макдональду пожертвовал родной брат – операция состоится в ближайшую пятницу

Шотландский футболист Кевин Макдональд / Фото: Instagram

Полузащитник английского Фулхэма и сборной Шотландии Кевин Макдональд в ближайшее время перенесет операцию по пересадке почки.

"Для тех, кто интересуется, как обстоят дела с моим здоровьем. В эту пятницу брат должен сделать мне пересадку почки. Я сообщу вам о том, как будет протекать мое восстановление. Как всегда, спасибо за вашу поддержку", – написал 32-летний футболист на своей странице в Instagram

Макдональд выступает за Фулхэм с 2016 года и провел за "дачников" 128 матчей. Однако в этом сезоне он не играл за лондонский клуб из-за болезни, а также отказался от возможности уйти в аренду в другой клуб.

Шотландский футболист страдает хроническим заболеванием почек. Операция по пересадке почки должна была состояться еще в феврале, но из-за ситуации с COVID-19 трансплантацию пришлось отложить.

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