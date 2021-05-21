"Когда я закодировался, у меня была прекрасная карьера": откровения Алиева

В то время как партнеры Александра употребляли алкоголь, он пил колу – это были лучшие четыре года в карьере бывшего полузащитника Динамо и сборной Украины

Александр Алиев / Фото: Instagram

Бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев рассказал, что лучшими годами в своей карьере обязан тому, что закодировался. Это произошло, когда ему было 23.

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"Я не скрываю, что был закодирован. Спасибо Игорю Михайловичу Суркису. Он мне поставил ультиматум – либо Динамо, либо алкоголь. Я пошел и закодировался. Принес ему справку, он мне в очередной раз поверил. Я вообще не пил четыре года. Чувствовал себя лучше".

Александр Алиев / Фото: Instagram

"После игр мы, конечно, гуляли и веселились, но я, приходя в клуб, пил колу. На следующий день я чувствовал себя просто великолепно. В этот период была прекрасная карьера и в Динамо, и Локомотиве".

Александр Алиев / Фото: Instagram

"После того как раскодировался, конечно, начал думать уже о другом. Алкоголь мешает. Сейчас нет какого-то желания повернуть все вспять. То, что случилось, – часть моей жизни. Я могу только посоветовать другим не повторять моих ошибок", – сказал Алиев каналу SportArena.

Алиев и Милевский / Фото: Instagram

Ранее друг Александра Милевский рассказал, как "после загула "мусора" заложили их с Алиевым Суркису – тот грозился вывезти в лес".