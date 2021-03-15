Футбольный "Грэмми-2021": рэп от Алиева и матерщина Гельзина – в главных хитах года

В украинском футболе исполняли не хуже, чем на сценах по всему миру

Сегодня ночью в США состоялось вручение престижной награды в мире музыки "Грэмми – 2021". Мы не могли пройти мимо такого грандиозного события и вручили свои премии, но только "исполнителям" из мира украинского футбола.

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Альбом года: Целый сборник песен различных жанров собрал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. С приходом в национальную команду Шева ввел традицию, что новички на посвящении обязательно должны петь песни. В коллекции есть даже такие мировые хиты как "Desposito".

Песня года: Евгений Селезнев вернулся в Украину с грандиозной целью стать лучшим бомбардиром в истории нашего чемпионата. Но бомбардирская гонка неожиданно завершилась, когда его погнали с "Колоса" за нарушение режима. Селезнев так "пел" что он ни в чем не виноват, а все разговоры о том, что он выпивал – проделки недоброжелателей. Но, как это часто бывает, правда быстро вылезла наружу.

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Лучший новый исполнитель: Болельщики заскучали за высказываниями знаменитого тренера Виталия Кварцяного. Но расслабиться им не дает президент дебютанта УПЛ "Ингульца" Александр Поворознюк. Выдавать "перлы" он начал, когда его команда еще играла Первой лиге, а сейчас не сбавляет оборотов. Вот недавно Поворознюк возжелал "е**уть" "Колос" на следующий день после своего дня рождения. "Григорович, с днем рождения. "е**уть" не получилось, но ничья тоже неплохой результат", – выпалил в послематчевом интервью голкипер Артем Малыш.

Внимание! Нецензурная лексика (18+)

Запись года: Награда справедливо отправляется президенту "Олимпика" Владиславу Гельзину. После матча с "Шахтером" Гельзин ворвался в прямой эфир и такого наговорил… Здесь словами не передать, нужно обязательно смотреть.

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Полька альбом: Покорять соседнюю Польшу отправились динамовцы Артем Шабанов и Назарий Русин. Шабанов уже успел провести пять матчей, а на счету Русина только один выход на поле. Зато у него больше времени для знакомства с местным музыкальными предпочтениями.

Метал-исполнение: Александр Ярославский исполнил на все сто! Бывший президент "Металлиста" заявил, что возрождает свое детище и ставит задачу выхода в Лигу чемпионов.

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Поп-исполнение: В этом жанре нет равных бывшей супруге Николая Морозюка Ирине. Девушка не стесняется выкладывать откровенные фото в соцсети и рассказывать подписчикам пикантные истории из своей жизни.

Больше фото Ирины Морозюк

Рэп-исполнение: Александр Алиев вернулся на стадион "Динамо", чтобы записать клип для своей дебютной песни "КЕНТ – футбол в моей крови". Но, как настоящий "гангстер", Алиев уже нажил себе врагов в УАФ, где посчитали, что рэп от бывшего игрока вредит имиджу украинского футбола.

Внимание! Нецензурная лексика (18+)

Патриот-года: Артем Милевский вернулся доигрывать в Украину и вновь спел гимн Украины, как в славные дни выступления за национальную команду. Тем не менее, такой патриотический порыв не пришелся по душе в Беларуси, откуда родом Миля и где играл последние несколько лет. "Все равно, какой гимн петь?", – написал под видео один из подписчиков.

Шансон-исполнение: Чемпион мира из "Динамо" Георгий Цитаишвили зимой отправился в аренду в "Ворсклу" и по доброй традиции на посвящении новичков должен был спеть песню. Правда, подобрал Жора композицию в стиле шансон "Небо над землей", которая была написана, когда будущий футболист еще ходил пешком под стол.

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