Пижон бросил вызов Алиеву: вот это будет махач

В июня в Киеве пройдет бой на голых кулаках. Боксер Денис Беринчик встретится с бойцом ММА Артемом Лобовым. Но намечается еще один крутой махач.

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Представитель украинской лиги боев на голых кулаках Владимир "Пижон" Дума бросил вызов бывшему футболисту сборной Украины Александру Алиеву.

Это случилось во время одного из бойцовских вечеров. Дума и Алиев даже вышли на импровизированный ринг и устроили дуэль взглядов. Правда, Александр пока не дал окончательного согласия на поединок. "Подумаю", – уклончиво ответил футболист.

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Напомним, что у Алиева есть опыт в боксе. Год назад он вышел в ринг против актера и модели Никиты Вакулюка. Тогда с минимальным преимуществом судьи отдали победу Вакулюку.