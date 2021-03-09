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На Александра Алиева "завели дело" за матерную песню: наносит ущерб украинскому футболу

9 марта, 18:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Алиев считает, что в УАФ хотят "закрыть ему рот"

Комитету по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола не понравились слова дебютной песни Александра Алиева "КЕНТ – футбол в моей крови". Песня изобилует нецензурными выражениями, а в клипе снялись Артем Милевский и популярный рэпер Kyivstoner.

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Организация направила бывшему футболисту письмо, где сообщила, что песню рассмотрят на возможный ущерб украинскому футболу и проявление неуважения к коллегам и соперникам.

"Я не могу понять. Вы сидите в Федерации футбола и теперь будете разбирать рэп, мои слова, что я пою. Или вы, может, займетесь чем-то другим? Думаю, вам есть, чем заняться – это футболом. Наш футбол чуть-чуть находится на дне. Якобы хотят закрыть мне рот, но у них это не получится. Видимо, все вопросы этики и честной игры уже решены", – прокомментировал скандал Алиев на своем канале в Youtube.

Скандальная песня Александра Алиева. Внимание! Нецензурная лексика (18+)

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футболист рэп Александр Алиев УАФ

Источник: Сегодня|Спорт

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