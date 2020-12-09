Милевский: "После загула мусора заложили нас с Алиевым Суркису – тот грозился вывезти в лес"

Миля поделился воспоминаниями о скандальной странице своей карьеры, когда у него "сгорело" 50 тысяч долларов

Артем Милевский перед возвращением в украинскую Премьер-лигу, где Милю ждут в "Рухе", рассказал об одной из самых скандальных страниц своей карьеры. 35-летний футболист в деталях поведал о реакции президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса на то, как он с Алиевым нарушил режим перед финалом Кубка Украины-2008 с "Шахтером" (0:2).

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"Сдали нас с Кентом. Мы "прибили" Ужгород, прилетели в Киев. Было 4-5 дней выходных перед финалом Кубка. Получилось так, что загуляли, но несильно. Но мусора заложили, ладно, полицейские, сейчас – полицейские. Они нас остановили около двенадцати ночи. Мы договорились. Тогда было 200 долларов с одной машины. Мы закрыли кассу, говорю: "Алиич, погнали домой, Кубок через четыре дня, надо готовиться"

Алиев и Милевский / Фото: Instagram

"А полицейские деньги забрали, а с утра сдали нас Суркису. На базе в комнате телефон, мне он редко звонит. Тут звонок, Оксана с ресепшена говорит: "Тема, тут Игорь Михайлович. Соединять или ты спишь?" Соединяют, и тут понеслось: "П*****c, я вас н***й положу, в лес вывезу! Где этот твой мастер, трубку не берет, я ему тоже звоню, б***ь. Штраф, бабки мне в карман"

Реклама Артем Милевский / Фото: Instagram

"Приезжаем на матч, труханит. А Семин, похоже, до конца не знал этого, он Алиева ставит в состав. Прошло уже четыре дня. Я на замене, Саныч в старте. Харьков, полный стадион. А Суркис зашел перед матчем и сказал, что если не выиграем, то Милевскому и Алиеву штраф по 50 тысяч. Я сижу, говорю: "Саныч, забей, пожалуйста"

"Первый тайм – 0:1, начинается второй тайм – 0:2. Все, 50 "горит"

Александр Алиев / Фото: Instagram

"Я уже разминаюсь, надо чем-то помочь, спасать. Но 0:2 – уже не спасешь, еще и такая банда была у "Шахты". А потом меня Семин подзывает, говорит: "Меняй, б***ь, своего друга"

Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

"Завершился матч, сидим с Алиевым рядом. Суркис залетает, говорит, что с нас по 50. Семин злой, говорит, что мы "закончили", играть больше не будем. Вот полицейские какие, получается", – нашел крайних Милевский, которого цитирует "Бомбардир"

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Ранее мы писали, что Алиев снова взялся за бутылку – на яхте. Друг Милевского позволил себе расслабиться в водах Эгейского моря.

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