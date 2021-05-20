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Бекхэма ввели в Зал славы английской Премьер-лиги

Олег Люлька Олег Люлька
20 мая, 15:51
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Знаменитый экс-полузащитник МЮ составил компанию Алану Ширеру, Тьерри Анри, Эрику Кантона, Рою Кину, Фрэнку Лэмпарду, Деннису Бергкампу и Стивену Джеррарду
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм / Фото: Reuters

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм введен в Зал славы английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Twitter АПЛ.

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Бекхэм, которому сейчас 46, выступал за МЮ с 1993 по 2003 год. Он провел за клуб 265 матчей в чемпионате, забил 62 мяча и сделал 80 голевых передач.

При этом в составе манкунианцев Дэвид шесть раз становился чемпионом Англии.

Сейчас Бекхэм владеет клубом Интер Майами и на днях пересекся на трибунах стадиона в США с боксером Тайсоном Фьюри.

Отметим, что Бекхэм – восьмой член Зала славы английского чемпионата. Ранее в него включили Алана Ширера, Тьерри Анри, Эрика Кантона, Роя Кина, Фрэнка Лэмпарда, Денниса Бергкампа и Стивена Джеррарда.

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram

Добавим, что сегодня был назван лучший футболист АПЛ-2020/21 по версии английских журналистов. Им стал партнер Александра Зинченко по обороне Манчестер Сити Рубен Диаш.

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